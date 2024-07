Tennis, Errani entra nel tabellone del singolare

Marta Menegatti pronta all'esordio in coppia con Valentina Gottardi nel torneo di beach volley femminile contro contro le spagnole Liliana-Paula : "Giocheremo in una location davvero suggestiva e in questi giorni quando abbiamo preso confidenza con il campo di gara è stato davvero emozionante. In merito al girone, la prima difficoltà di base è quella di gestire la pressione dell'Olimpiade, anche se ci siamo preparate bene a questo momento e il nostro obiettivo è affrontare ogni partita con calma, ma anche entusiasmo: con gli anni ho imparato che senza quello non ti godi la manifestazione. Dovremo scendere in campo, pensando che ogni avversaria è di livello, perché altrimenti non sarebbe qui a Parigi. Valentina non ha bisogno di consigli, l'unica cosa a cui tengo, però, è che lei mi senta al suo fianco in questa prima esperienza".