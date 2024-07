Rimonta straordinaria dell'azzurro che conquista la prima medaglia italiana di questi Giochi: argento nella cronometro individuale nel cuore di Parigi, vinta da un monumentale Evenepoel, terzo Van Aert. Nelle donne, oro all'australiana Brown, 8° posto per Longo Borghini OLIMPIADI, IL LIVE DEL PRIMO GIORNO

Qualche rimpianto rimane, anche se oggi Remco Evenepoel è stato oggettivamente il più forte: ma la rimonta di Filippo Ganna nel finale della prova a cronometro su strada resterà nella storia azzurra del ciclismo e vale l'argento, la prima medaglia italiana di questi Giochi. Una gioia condivisa con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al traguardo per Pippo. Una crono epica, perché corsa sotto una pioggia torrenziale e interamente (32.4 chilometri) nel cuore di Parigi, con l’arrivo piazzato davanti al Pont Ale­xan­dre III. Per il belga la conferma di essere il migliore, attualmente, dopo i due trionfi consecutivi nelle prove in linea di Wollongong 2022 e Glasgow 2023 (oltre al terzo posto finale all'ultimo Tour De France). Terzo sul podio l'altro fenomeno belga Wout Van Aert.



©Getty

La classifica finale della cronometro 1) EVENEPOEL Remco 36:12.16

2) GANNA Filippo 36:27.08

3) VAN AERT Wout 36:37.79

4) TARLING Joshua 36:39.95

5) MCNULTY Brandon 37:16.60

6) BISSEGGER Stefan 37:38.57

7) OLIVEIRA Nelson 37:43.15

8) KÜNG Stefan 37:47.67

9) SCHACHMANN Maximilian 37:50.71

10) BJERG Mikkel 37:55.32

Ganna: "Mi spiace che aver fatto aspettare Mattarella sotto la pioggia" "Mattarella? Mi ha fatto i complimenti. Mi spiace averlo fatto aspettare sotto la pioggia". Così scherza Filippo Ganna dopo l'argento nella crono su strada di Parigi 2024. Tornando sul secondo posto ha detto: "Da italiano è come vedere la Ferrari arrivare seconda. Rode. Poi non è che mi ha battuto uno sconosciuto...". La medaglia, invece, "la dedico a me stesso", ha proseguito. "Ma comunque con questo argento abbiamo aperto le danze, ora con il quartetto vogliamo continuavamo a ballare", ha concluso

Ganna: "Battuto da un fuoriclasse" Un pizzico di delusione all'arrivo per il 28enne di Verbania: "E' una cosa che volevo, un po' di rammarico c'è però non mi ha battuto uno qualunque ma un fuoriclasse. Io ho cercato di dare tutto fino alla fine. Abbiamo lavorato tanto e un grazie speciale va al mio allenatore che mi è stato sempre vicino, mi ha seguito anche in altura. Se questa notte riuscirò a dormire? Sì, certo". Top Ganna guarda già avanti: "Ora torno in Italia per prepararmi con i miei compagni della pista, poi sarò di nuovo qui".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"Stavo per cadere, qualcuno dall'alto mi ha aiutato" "Tutti sapevano che con la pioggia non avrei potuto dare il meglio. Ho cercato di seguire il mio ritmo. Sono soddisfatto e voglio dire grazie a tutto il mio staff". Lo dice Filippo Ganna intervistato da Discovery+ dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella cronometro individuale maschile dei Giochi di Parigi. "Ovvio che per quattordici secondi (il distacco da Evenepoel ndr) si poteva andare a caccia di qualcos'altro ma comunque questa è una medaglia che pesa". Su quella scivolata nel finale Ganna dice che "sono andato molto vicino a cadere, e forse qualcuno mi ha protetto dall'alto".

Il palmarès di Ganna

Su pista aveva già conquistato la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il nuovo record del mondo a 3'42"032. Iridato a cronometro nel 2020 e nel 2021 e campione nazionale nel 2019, nel 2020, nel 2022, nel 2023 e nel 2024. Dall'8 ottobre 2022 detiene il record dell'ora con la distanza di 56,792 km percorsi nel Velodrome Suisse di Grenchen. È l'unico atleta della storia oro nell'inseguimento individuale per sei volte (nel 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e nel 2023), specialità nella quale vanta il primato del mondo con 3'59"636. Campione mondiale nel 2021 con il quartetto dell'inseguimento a squadre. Ha anche vinto quattro tappe al Giro d'Italia 2020, due al Giro 2021 (indossando la maglia rosa in entrambe le edizioni), una frazione al Giro 2024 e una tappa alla Vuelta a España 2023.