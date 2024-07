Il debutto, si sa ormai da diverse settimane, non sarà dei più facili per Team USA. La nazionale a stelle e strisce si troverà infatti di fronte la Serbia vice-campione del mondo, che rispetto alla FIBA Wolrd Cup dello scorso anno recupera anche la sua stella Nikola Jokic. E proprio il tre volte MVP, come è facile intuire, è in cima alla lista delle preoccupazioni di coach Steve Kerr. Anche perché gli ultimi giorni hanno portato sì qualche buona notizia come il possibile rientro di Kevin Durant, fin qui tenuto a riposo ma a quanto pare pronto per scendere subito in campo, ma anche diversi dubbi sulle condizioni fisiche del pacchetto lunghi. Joel Embiid ha infatti saltato l’ultimo allenamento per un guaio fisico, così come era capitato a Anthony Davis nei giorni precedenti. Le stelle di Sixers e Lakers, tuttavia, dovrebbero rispondere presente nella sfida in programma oggi pomeriggio contro Jokic, mentre l'attenzione di addetti ai lavori e compagni rimane sempre rivolta a Durant.