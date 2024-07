Storica Italia, oro nella spada donne a squadre

Storica medaglia per la scherma azzurra nella spada donne. L'Italia si aggiudica per la prima volta l'oro nella prova a squadre dopo una gara di rimonta e conclusasi alla stoccata supplementare. Santuccio piazza il colpo vincente nell'ultimo mini assalto. Bellissima prova della Navarria che ha consentito alle azzurre di colmare un gap con le francesi di quattro stoccate. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Una gara eccezionale, un oro storico per l'Italia della scherma in versione femminile: il primo nella spada nella prova a squadre. Di fronte una Francia fortissima e sostenuta da tutto il pubblico parigino. La gara è stata difficile, in rimonta, con coraggio e talvolta con sofferenza come per la Fiamingo travolta nel primo mini assalto e successivamente sostituita dalla Navarria. L'Italia ha fatto squadra, ha saputo gestire anche il massimo vantaggio avversario con quattro stoccate di differenza che sembravano una salita ardua da affrontare e superare. Ma l'Italia ha saputo recuperare con gande cuore grazie alle prove straordinaria di Navarria, Rizzi e nell'ultimo assalto con una Santuccio coraggiosa e determinata a portare a casa una vittoria straordinaria. A 13" dal termine era 29 pari, poi la stoccata decisiva e la festa azzurra scatenatasi a bordo pedana per una medaglia voluta e conquistata.