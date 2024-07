L’esordio in gare ufficiali con la maglia di Team USA non è stato dei più fortunati per Joel Embiid. Lontano dalla condizione fisica migliore, il centro dei Sixers contro la Serbia ha giocato poco più di 11 minuti chiudendo con 4 punti e 2 rimbalzi. Per continuare a dominare, però, gli Stati Uniti hanno bisogno anche di lui e la sfida con il Sud Sudan potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio