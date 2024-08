Ha vinto l'argento nella pistola ad aria 10m mista insieme alla connazionale Sevval Ilayda Tarhan, sparando con tanta precisione quanta nonchalance: mano in tasca, nessuna cuffia o occhiale iper tecnologico per migliorare la sua prestazione, solo talento e mira come un pistolero da film western. Già campione mondiale ed europeo, ama il ballo e ha incassato i complimenti anche di Elon Musk OLIMPIADI, TUTTI I RISULTATI DI OGGI LIVE

Diventare eroe per un giorno, come cantava David Bowie. E farlo con stile, non soltanto perché ha regalato alla sua terra - la Turchia - la prima medaglia di sempre nel tiro sportivo, che pure non è traguardo da poco. Lui - Yusuf Dikec - è salito sul podio con un argento al collo nella pistola ad aria 10m a squadre miste insieme alla connazionale Sevval Ilayda Tarhan; ma è come l'ha fatto che ha creato intorno a lui un'immagine mitica, da personaggio di un film o di un romanzo.

Mano in tasca, solo la mira Sì, perché mentre il mondo del tiro sportivo (così come lo sport di oggi in generale) vive di progressi tecnologici applicati alle varie discipline, e quindi cuffie per isolarsi dal resto del palazzetto o quelle lenti super tecnologiche per migliorare la propria visuale e quindi la mira. Non per Yusef, che si è presentato al tiro solo con i propri, classicissimi, occhiali da vista, nessuno strumento da film di fantascienza, soltanto la propria pistola e una mira alla Clint Eastwood nei western di Sergio Leone. E poi quella mano in tasca che fa sembrare il tutto un'azione così quotidiana, da nulla.

Altra star social dei Giochi: anche la coreana Kim Ye-ji è salita alla ribalta social per il suo stile durante le gare, nel suo caso in un senso del tutto opposto rispetto a quello di Dikec - ©Getty

Il ballo e Elon Musk Yusef Dikec, comunque, non arriva dal nulla. Affatto. Quelle di Parigi sono state le sue quinte Olimpiadi, consecutive, un pass fisso per i Giochi dal 2008 a oggi. Atleta dal 2001 e con il ballo (sì, il ballo) come hobby, o almeno stando alla sua bio sul sito ufficiale delle Olimpiadi. Anche riavvolgendo il nastro e vedendolo in azione in altre competizioni, la posa e l'equipaggiamento essenziali non cambiano, così lui ha già vinto cinque medaglie d'oro europee e due nei Campionati mondiali di tiro e, su X, ha incassato anche i complimenti di Elon Musk ("nice", carino, ha scritto commentando un post a lui dedicato). "Il successo non si ottiene con le mani in tasca" - è invece la frase manifesto della sua filosofia scelta per il proprio profilo sul sito ufficiale olimpico, quasi un controsenso (voluto?) vedendone la sua posa così imperturbabile.

