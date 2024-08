Italia d'argento nel fioretto: oro agli USA

È argento per le ragazze del fioretto. Dopo la delusione per la prova individuale, le azzurre si sono riscattate nella prova a squadre, battute soltanto in finale dagli Stati Uniti, trascinate da Lee Kiefer e Lauren Scruggs, rispettivamente oro e argento individuale a Parigi. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo hanno perso per 45-39, lottando fino alla fine con sette stoccate messe a segno da Errigo nell'ultimo assalto con Scruggs, ma non sono bastate per riaprire la sfida. Per l'Italia è l'ottava medaglia olimpica consecutiva nel fioretto a squadre femminile: una serie aperta a Seul 1988 che conta quattro ori, due argenti e due bronzi. Venerdì spazio di nuovo agli uomini con la prova a squadre della spada (Italia in pedana alle 13.30 nei quarti contro la Repubblica Ceca).