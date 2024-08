Dopo l’esclusione nella prima partita contro la Serbia, Jayson Tatum è tornato in campo da titolare per Team USA contro il Sud Sudan, chiudendo con 4 punti e 5 rimbalzi in 17 minuti di gioco. Dopo il match ha parlato per la prima volta di quanto successo: “Non sono qui per farla diventare una storia su di me, di sicuro è un’esperienza che ti fa tornare coi piedi per terra”. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

L’esclusione di Jayson Tatum dalla rotazione di Team USA era stata la storia della prima partita ai Giochi Olimpici, rimanendo per 40 minuti a osservare e applaudire i suoi compagni di squadra. Già nel post-partita coach Steve Kerr aveva annunciato che la stella dei Boston Celtics sarebbe tornata in campo contro il Sud Sudan ed è stato di parola, inserendolo nel quintetto titolare al posto di Joel Embiid, che invece ha osservato per 40 minuti dalla panchina. Dopo la vittoria contro la nazionale africana nella quale ha chiuso con 4 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti di gioco, Tatum ha parlato per la prima volta di quanto accaduto, spiegando il suo punto di vista. "È una situazione unica al suo genere: da agonista è ovvio che vuoi competere, ma non è una questione di un singolo e non sono qui per farla diventare una storia su di me" ha detto ai giornalisti. "Dopo aver vinto un titolo, firmato un nuovo contratto, essere finito sulla copertina di NBA 2K25, su quella di Sports Illustrated… dopo tutto questo, di sicuro [rimanere in panchina] è una cosa che ti fa tornare coi piedi per terra". Anche Tyrese Haliburton ha visto il campo per la prima volta, segnando due triple in sette minuti nel suo debutto olimpico, festeggiato dai compagni di squadra che lo hanno spronato dalla panchina. “Nell’ultima partita abbiamo avuto un campione NBA non ricevere neanche un minuto, e stasera è successo a un MVP” ha detto Kevin Durant. “Nessuno si è lamentato. Abbiamo giocatori che si sono fatti avanti e hanno ricoperto quei ruoli perfettamente”. Con questo tipo di atteggiamento, Team USA può davvero arrivare al quinto oro olimpico consecutivo.