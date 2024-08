Embiid rimane in panchina 40', ma tornerà titolare

Dopo le esclusioni di Tatum e Haliburton nella prima partita contro la Serbia, a rimanere in panchina per 40 minuti contro il Sud Sudan è stato l'MVP del 2023 Joel Embiid, l'unico a non entrare nel secondo match vinto da Team USA. Coach Steve Kerr ha giustificato la decisione come una questione di accoppiamenti, annunciando che contro Porto Rico tornerà in quintetto. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Memore di quanto visto una decina di giorni fa a Londra, coach Steve Kerr ha deciso di modificare profondamente la propria rotazione nella seconda partita del girone C dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 contro il Sud Sudan. A cominciare la partita in campo c'erano sempre LeBron James, Steph Curry e Devin Booker, ma al posto di Jrue Holiday e Joel Embiid sono stati scelti Jayson Tatum (che era rimasto a guardare nella gara inaugurale contro la Serbia) e Anthony Davis (sempre tra i migliori in questa spedizione francese). Ma mentre Jrue Holiday è stato poi schierato con la second unit, così come Tyrese Haliburton ha visto i suoi primi minuti in campo alle Olimpiadi, a rimanere seduto per 40 minuti è stato nientemento che l'MVP del 2023 Embiid. La stella dei Philadelphia 76ers, fischiata sonoramente dai tifosi francesi presenti sugli spalti dopo il suo "no" alla proposta della nazionale transalpina preferendo gli USA, è stato l'unico giocatore a non scendere in campo: coach Kerr ha giustificato la decisione spiegando di volersi accoppiare meglio con la velocità dei sudsudanesi, schierando in campo solamente uno alla volta tra Davis e Adebayo dopo che la loro combinazione aveva funzionato benissimo fino a questo momento. Una mera decisione cestistica che ha permesso a Team USA di vincere piuttosto agevolmente la partita e staccare il biglietto per i quarti di finale che si disputeranno a Parigi. Prima però bisognerà disputare l'ultima partita contro Porto Rico, nella quale coach Kerr ha già annunciato che tornerà a schierare il suo quintetto titolare, rimettendo in campo fin dall'inizio sia Embiid che Holiday e ritornando alla rotazione classica. Staremo a vedere allora se saranno ancora Tatum e Haliburton a rimanere in panchina o se l'andamento del match permetterà a Kerr di schierare tutti i suoi 12 giocatori in una gara ininfluente ai termini della classifica, visto che Team USA è già sicura del primo posto.