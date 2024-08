Il Belgio ritira la propria squadra dalla staffeta triathlon in programma lunedì 5 agosto. Una delle sue atlete, Claire Michel, è infatti ricoverata in ospedale dopo aver contratto, secondo quanto riporta "L'Equipe", il batterio escherichia coli. Un episodio che inevitabilmente riaccende le polemiche e le domande sulla qualità dell'acqua della Senna e sulla scelta di far disputare le gare di triathlon a Parigi 2024 nel fiume parigino. E a questo punto si riapre l'incognita sulle prossime gare previste nel fiume. Claire Michel aveva infatti partecipato alla gara di triathlon femminile lo scorso mercoledì e questa, sempre secondo il quotidiano francese, potrebbe essere la causa. "Il Comitato olimpico belga e il Triathlon Belga sperano che si possa trarre una lezione per le future competizioni. Ci riferiamo in particolare alla garanzia delle giornate di allenamento, delle giornate di gara e al formato delle gare che devono essere chiarite in anticipo. Bisogna garantire che non ci siano incertezze per gli atleti, l'entourage e i tifosi", scrive il Comitato belga in una comunicato stampa.