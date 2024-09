100 metri, oro Caironi ma che sfortuna le azzurre

Martina Caironi ha vinto l'oro nei 100 metri T63 alle Paralimpiadi di Parigi. Finale segnata dalla caduta-choc delle altre due azzurre candidate alla vittoria Ambra Sabatini e Monica Contrafatto. A Tokyo le tre atlete italiane avevano dominato il podio, con Sabatini d'oro, Caironi argento e Contrafatto bronzo. Caironi si riprende il titolo già conquistato a Londra 2012 e Rio 2016, correndo in 14.16 la gara regina di categoria allo Stade de France e portando a casa la medaglia numero 70 dell'Italia, che supera così il bottino di Tokyo 2020, il 24/o oro. Non è riuscito però alle azzurre il bis dello storico podio di Tokyo: sfortunate Ambra Sabatini, campionessa paralimpica in carica, e Monica Contrafatto, con la prima che nell'ultimo tratto del lanciato è inciampata, cadendo a terra e travolgendo la compagna di squadra. La medaglia d'argento è andata all'indonesiana Karisma Evi Tiarani (14.26, record del mondo T42), il bronzo alla britannica Ndidikama Okoh (14.59).

Sabatini: "Sotto choc, non doveva andare così"

"Sono ancora sotto choc, non so come sia potuto accadere. Ero in forma, volevamo chiudere in bellezza e invece è finita così. C'è tanto amaro, e mi dispiace per Monica ho fatto cadere anche lei". Ambra Sabatini non trattiene le lacrime dopo la finale dei 100 metri alle Paralimpiadi di Parigi: l'atleta, oro a Tokyo in un podio monopolizzato dalle tre azzurre. era la favorita al titolo. "Mi dispiace perché stavo lottando bene - ha detto la 22enne che è stata portabandiera dell'Italia alla cerimonia inaugurale - non doveva andare così. Ne ho passate tante devo sopportare anche questa. Sono felice che almeno Martina sia riuscita a prendersi l'oro. Mi dispiace perché avevo qui la mia famiglia, ma so di avere ancora tante possibilità. Mi rimetto subito al lavoro perché già comincia la corsa per Los Angeles".