Con lo spegnimento della fiamma paralimpica si è conclusa l'edizione parigina dei Giochi. La sfilata sotto la pioggia e il passaggio di testimone a Los Angeles: per l'Italia hanno guidato la delegazione due atleti giunti al quarto posto, Domiziana Mecenate (nuoto) e Ndiaga Dieng (atletica)

Si è chiusa, a Parigi, l’edizione 2024 delle Paralimpiadi : dopo 12 giorni di gare, emozioni e medaglie, lo Stade de France ha fatto da sfondo alla cerimonia di chiusura dei Giochi, con la sfilata degli atleti e il simbolico passaggio di testimone alla città ospitante della prossima edizione, Los Angeles, nel 2028, rappresentata dal sindaco Karen Bass. Sotto la pioggia che ha bagnato la capitale francese, oltre 4.400 partecipanti e 168 delegazioni Paralimpiche hanno festeggiato con lo spegnimento della fiamma paralimpica operato dalla campionessa francese di bocce Aurélie Aubert. Poco dopo, anche il calderone olimpico e paralimpico dei Jardin des Tuileries, nel cuore di Parigi, è stato oscurato per segnare la fine di una "estate storica" in Francia.

Due "quarti posti" portabandiera per l'Italia

Edzione da record per l'Italia, che ha chiuso con 71 medaglie conquistate (24 d'oro, 15 d'argento e 32 di bronzo). E con una scelta significativa a guidare la delegazione azzurra e sventolare la bandiera italiana c’erano i nostri due più giovani quarti posti, Domiziana Mecenate (nuoto) e Ndiaga Dieng (atletica). “Sull’onda della scelta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di ricevere al Quirinale gli atleti che hanno sfiorato il podio, abbiamo deciso insieme al Capo Missione nonché Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico Juri Stara di nominare i due più giovani quarti posti a Parigi, per dare il segnale di un movimento che si è confermato ma che guarda anche al futuro, e dimostrazione ne è lo straordinario numero di 52 esordienti ai Giochi”, ha dichiarato il presidente del CIP Luca Pancalli durante la conferenza stampa di chiusura dei Giochi. Mecenate ha gareggiato nei 100m stile libero S3 e nei 50m dorso S3 arrivando rispettivamente settima e quarta, mentre Dieng ha corso i 1500m T20 concludendo la sua prova giù dal podio per poco più di due decimi.