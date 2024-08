Senna, si nuota: la 10km di fondo femminile

Si apre la giornata di Parigi con la 10km di nuoto nelle acque della Senna. Tita-Banti, dopo il rinvio di ieri per mancanza di vento, oggi in gara per l'oro nel Nacra 17. E' anche il giorno di Larissa Iapichino nel salto in lungo e di Elia Viviani nel ciclismo su pista. I Giochi di Parigi in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

IL PROGRAMMA DELL'8 AGOSTO