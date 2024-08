Infinito Paltrinieri: argento nei 1500 sl!

Infinito Gregorio Paltrinieri: "Supergreg" conquista la medaglia d'argento nei 1.500 stile, la seconda a Parigi dopo il bronzo negli 800 stile. Una gara straordinaria di Paltrinieri che segna il tempo di 14:34.55, battuto soltanto dall'americano Bobby Finke che ha fatto un 1500 sensazionale con il nuovo record del mondo (14'30''67) migliorando così il precedente record del cinese Sun Yang (14'31''02) che resisteva dai Giochi Olimpici di Londra 2012. Bronzo a uno dei favoriti della viglia., l'irlandese Wiffen. L'argento nei 1500 stile regala un record storico a Gregorio Paltrinieri che diventa il nuotatore italiano più medagliato di sempre ai Giochi Olimpici. Per lui in bacheca un oro, due argenti e due bronzi

Paltrinieri: "Non ci avrei scommesso, sono felicissimo"

"Sono contentissimo perché essere a podio nei 1500, che è la sfida che sento più mia, è stupendo. Credo di aver fatto lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio. E' incredibile. Ho visto partire Bobby (Finke, ndr) così forte e ho cercato di stare al suo ritmo. Ma sono veramente felice". Così Gregorio Paltrinieri dopo aver conquistato l'argento nei 1500 stile a Parigi. "E' la quinta medaglia olimpica, è incredibile. Non ci avrei mai scommesso. Ogni volta che finisce un'olimpiade penso che alla successiva non ci sarò, ma sono stato molto costante. Ho sempre continuato a credere in me stesso anche nei periodi difficili. Adesso qualche giorno di riposo, devo un attimo riprendermi. Ho avuto per tre giorni la febbre, forse per lo stress di tutte queste gare e l'ho misurata fino a pochi minuti prima della gara di oggi. Sono felicissimo".