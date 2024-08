Fioretto maschile argento: oro al Giappone

Il fioretto maschile è d'argento: in finale gli azzurri Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini perdono 45 a 36 contro il Giappone che conquista l'oro

È medaglia d'argento per l'Italia del fioretto maschile che torna sul podio olimpico 12 anni dopo Londra 2012. La corsa degli azzurri (Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Filippo Macchi) si è fermata in finale, battuti 45-36 del Giappone che per la prima volta nella storia conquista una medaglia olimpica nella specialità. Pesa il parziale di 10-2 subito dall'Italia negli ultimi due assalti