Parigi 2024, il programma del 4 agosto

È il giorno della finale della gara regina: i 100 metri piani, con Jacobs e Ali che sognano in grande. Dal nuoto con Paltrinieri alla scherma con il fioretto maschile, passando per tiro con l'arco e ciclismo: l'Italia oggi spera in altre medaglie. Di seguito il programma completo di domenica 4 agosto.

Domenica con tante ambizioni di medaglia per l'Italia. È, soprattutto, il giorno della finale dei 100 metri. Marcell Jacobs e Chituru Ali saranno prima impegnati alle 20 nelle semifinali, poi l'eventuale finale alle 21.50. Nella giornata dell'atletica leggera debutteranno - tra gli altri - anche Simonelli nei 110 ostacoli e Furlani nel salto in lungo. Poi le ultime gare del nuoto, con Gregorio Paltrinieri a caccia di una medaglia nei 1500 stile, entrato in finale con il secondo crono. Attesa anche per la prova in linea femminile del ciclismo su strada (Balsamo, Cecchini, Persico e Longo Borghini), l'individuale di tiro con l'arco (Mauro Nespoli negli ottavi) e la prova a squadre di fioretto maschile.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.