"Congratulazioni Imane Khelif, hai onorato l'Algeria, le donne algerine e la boxe algerina. Saremo al tuo fianco qualunque siano i tuoi risultati. In bocca al lupo per i prossimi due round. Avanti Imane Khelif. Viva l'Algeria". Così il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in un post pubblicato su X dopo la vittoria ai quarti di finale della pugile iper-androgina Imane Khelif contro l'ungherese Anna Luca Hamori, conquistando così la prima medaglia del suo paese nei Giochi olimpici di Parigi 2024. Nel primo turno, Khelif aveva vinto per il ritiro dopo pochi secondi dell'italiana Angela Carini. "È una questione di dignità e onore per ogni donna", ha detto in lacrime Khelif dopo il match. "Tutto il popolo arabo mi conosce da anni. Per anni ho fatto boxe nelle competizioni della federazione internazionale, loro sono stati ingiusti con me. Ma io ho Dio".