Chiusa la fase a gironi, da martedì scatterà la corsa verso l’agognato oro olimpico e, come da previsioni, anche i bookmakers del sito FanDuel confermano il ruolo di grandi favoriti di LeBron James e compagni. Dietro a loro si piazzerebbero il Canada e i campioni del mondo in carica della Germania. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

IL LIVEBLOG DELLE OLIMPIADI