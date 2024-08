Marocco-Spagna, scontro con calciatore: arbitro ko

Durante la semifinale del torneo di calcio olimpico tra Marocco e Spagna, infortunio per l'arbitro uzbeko Tantashev, colpito fortuitamente da uno spagnolo. E' stato soccorso in campo, match interrotto per alcuni minuti ma alla fine l'arbitro ha dovuto lasciare il posto al quarto uomo, che ha continuato a dirigere l'incontro

Un infortunio in avvio di partita e subito un cambio. Ma non di uno dei ventidue calciatori in campo: dell'arbitro. Curioso episodio, al dodicesimo minuto della sfida tra Marocco e Spagna, semifinale del torneo di calcio maschile di Parigi 2024. L'arbitro uzbeko Ilgiz Tantashev si è scontrato casualmente, ma in modo abbastanza duro, con il terzino destro della 'Roja' Marc Pubill (obiettivo di mercato della Roma) e ha avuto la peggio. Mentre veniva soccorso, il match è rimasto interrotto per circa cinque minuti. Poi la gara è ripresa ma senza più l’arbitro che aveva iniziato a dirigerla. Al posto di Tantashev è subentrato con il quarto uomo, lo svedese Glenn Nyberg. Dopo l'iniziale vantaggio marocchino, la Spagna ha rimontato e vinto 2-1 l'incontro, qualificandosi per la finale.