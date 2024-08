Parigi 2024, il programma del 5 agosto

L'Italia sogna la medaglia tra canoa slalom (c'è De Gennaro nel kayak cross) e tiro a volo (skeet misto con due coppie azzurre). Nell'atletica esordio per Tortu nei 200m, debuttano anche arrampicata, ciclismo su pista e nuoto artistico, mentre continuano le gare dei velisti, del Settebello, dell'Italvolley maschile e della coppia Cottafava-Nicolai. Di seguito, il programma completo. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Canoa Slalom e Tiro a volo. Passano da qui le ambizioni di medaglia dell'Italia nel lunedì olimpico a Parigi. Si parte già alle 9 con le qualificazioni dello Skeet misto a squadre. L'Italia si presenta con due coppie: Bacosi/Rossetti e Bartolomei/Cassandro. In caso di qualificazione, nel pomeriggio è in programma la finale. Poi la Canoa Slalom con le fasi finali del Kayak Cross, sia al maschile che al femminile. Riflettori puntati sul campione olimpico Giovanni De Gennaro, ma anche su Stefanie Horn. Prosegue il programma dell'atletica allo Stade De France: tra gli altri, esordio nei 200m per Desalu, Tortu e Pettorossi. Inizia il programma dell'arrampicata sportiva, del nuoto artistico e, soprattutto, del ciclismo su pista con le qualificazioni dell'inseguimento maschile. Il Settebello sarà impegnato nell'ultima gara del girone con la Grecia, mentre l'Italvolley di Fefe De Giorgi affronterà il Giappone nei quarti di finale. Gara da dentro o fuori anche per la coppia di beacher Cottafava-Nicolai che affronterà la coppia americana Partain-Benesh agli ottavi.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.