Quando in ballo c’è la palla a spicchi , alle Olimpiadi , che si tratti di torneo maschile o femminile , i favori del pronostico vanno in una sola direzione: gli Stati Uniti . E anche a Parigi 2024 le due nazionali a stelle e strisce, che fin qui hanno detto l’impressione di essere quasi imbattibili , sembrano destinate a chiudere mettendosi al collo l’ennesimo oro . Non sempre, però, vestire la maglia di T eam USA porta automaticamente alla vittoria o quantomeno ad una medaglia. Lo sa bene la squadra americana di basket 3x3 , arrivata in Francia con grandi aspettative anche perché guidata da un ex NBA , eppure, anche a causa di un po’ di sfortuna, crollata miseramente prima del traguardo.

Fredette e la sua cattiva sorte

Klay Thompson, Kawhi Leonard e Jimmy Butler. Tre leggende NBA, nel caso dei primi due con diversi anelli di campione al dito, che hanno una cosa in comune: sono stati scelti dopo Jimmer Fredette al Draft del 2011. Allora, la guardia in uscita da Brigham Young University, attaccante fenomenale, sembrava destinata ad una lunga carriera di successo in NBA. Le cose, per tutta una serie di motivi, sono andate in maniera molto diversa e Fredette, la cui ultima apparizione nella lega risale al 2019 con la maglia dei Suns, si è ritrovato a doversi riciclare come giocatore di basket 3x3. E Team USA, considerata la sua facilità nel mettere punti a tabellino, l’ha subito reclutato per la spedizione olimpica. Nemmeno qui, però, Fredette, accompagnato dalla consueta dose di sfortuna trasformatasi in un pesante infortunio subito già alla seconda partita del torneo, non ha incontrato il successo che sperava. Senza di lui in campo, ieri gli Stati Uniti hanno perso 21-6 contro l’Olanda, finendo per rimanere fuori dalla zona medaglie e piazzandosi 7°. Una delusione tremenda, ribadita dallo stesso Fredette, che rimarrà fermo per almeno sei mesi dopo l’infortunio patito a Parigi, sui suoi profili social.