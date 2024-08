Lisa Leslie e il passaggio del testimone

Durant, a dire il vero, nelle scorse settimane sembrava addirittura a rischio di dover saltare i giochi di Parigi a causa dei guai fisici che l’avevano tenuto fermo per tutta la fase di preparazione al torneo. Invece, partendo nel ruolo per lui inedito di sesto uomo, l’ex Thunder e Warriors ha finito per disputare un girone di qualificazione a dir poco eccellente, chiuso a 16 punti di media tirando con il 63.6% dal campo. Che KD fosse un’autentica macchina da canestri, se non addirittura la miglior macchina da canestri nella storia del gioco, era cosa nota. E non stupisce quindi che i 48 punti totali segnati tra Serbia, Sud Sudan e Porto Rico gli consentano ora di intravedere lo striscione di un altro traguardo clamoroso. In cima alla lista di chi ha segnato più punti nella storia di Team USA, infatti, c’è Lisa Leslie, leggenda della WNBA con quattro ori olimpici al collo conquistati con la nazionale femminile. Durant, con di fronte a sé ancora tre partite per conquistare il suo di quarto oro olimpico, è a soli 6 punti dai 488 totali segnati da Leslietra Atlanta, Sydney, Atene e Pechino. Un record destinato a cadere a breve, quello di Leslie, che infatti, dimostrando la consueta classe e un pizzico di senso dell’umorismo, ha voluto complimentarsi in anticipo con Durant. L’appuntamento con la storia, intanto, è per la gara dei quarti con il Brasile in programma domani sera alla Bercy Arena.