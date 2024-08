Vito Dell'Aquila non prenderà parte alla finale per il bronzo del taekwondo 58 kg a causa di un infortunio al tendine dell'adduttore della coscia sinistra. L'azzurro è stato sottoposto a un'ecografia ed è sotto osservazione dei medici

Vito Dell'Aquila è costretto a rinunciare alla finale per il bronzo del taekwondo 58 kg ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Infortunio al tendine dell'adduttore della coscia sinistra per l'oro olimpico di Tokyo durante la semifinale con l'azero Magomedov. Dell'Aquila non prenderà parte al combattimento che assegna il terzo gradino del podio, è stato sottoposto a un'ecografia nell'impianto del Gran Palais ed è sotto osservazione dei medici.