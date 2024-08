Niente da fare per i ragazzi di Ferdinando De Giorgi contro i campioni olimpici in carica e padroni di casa. La Francia si impone nettamente in tre set con i parziali di 25-20, 25-21, 25-21. Una partita a senso unico in cui gli azzurri non sono mai riusciti ad esprimersi ai soliti livelli. CLICCA QUI per rivivere il match