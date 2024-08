Per i primi tre quarti della semifinale tra Stati Uniti e Serbia, sono stati Nikola Jokic e compagni a dominare il gioco. Sotto in doppia cifra, Team USA sembrava in uno stato di shock e senza la forza di reagire. Poi LeBron James e Steph Curry hanno preso per mano la squadra, guidandola a una clamorosa rimonta e alla vittoria per 95-91. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

