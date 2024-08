Si sono incontrate dieci giorni fa nel girone di qualificazione, e ha vinto nettamente Team USA. Oggi, però, i precedenti non contano, perché in palio c’è la finale e Stati Uniti e Serbia non possono permettersi di sbagliare nulla. Chi vince incontrerà sabato la Francia per l’oro. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky. Diretta della partita dalle 21 su Eurosport 6 canale 254 di Sky

IL LIVEBLOG DELLE OLIMPIADI