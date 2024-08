Tre partite giocate, tre vittorie nettissime contro Serbia, Sud Sudan e Porto Rico. Nel girone C di qualificazione non c’è stata storia e i ragazzi di coach Steve Kerr hanno messo in mostra tutto il talento a disposizione, confermando il loro status di favoriti per la conquista dell’oro. Stesso copione ai quarti con il Brasile, travolto 122-87. E poi la semifinale da brividi con la Serbia, vinta 95-91 rimontando dopo essere stati sotto in doppia cifra per oltre trenta minuti