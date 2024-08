Tamberi: "Altra colica, salterò ma non so come"

Post social dell'oro in carica: "Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa, un'altra colica renale. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare". La finale inizierà questa sera (10 agosto) alle 19

"Scenderò in pedana comunque? Sì, ma non so davvero come"

Tamberi prosegue: "Sono passate cinque ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire". E poi sull'appuntamento in finale: "Scenderò in pedana comunque questa sera? Sì, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare".