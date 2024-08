La ciclista nigeriana Ese Lovina Ukpeseraye ha raccontato sui social il gesto molto sportivo e in pieno spirito olimpico del team tedesco, che le ha prestato una bici per consentirle di gareggiare: “Per il poco preavviso -ha spiegato la 25enne- il Team Nigeria non aveva una bicicletta per farmi scendere in pista nel keirin e nella sprint: con spirito sportivo, la Germania è venuta in mio soccorso offrendomi una bici. Grazie!”

