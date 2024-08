I due azzurri, coppia anche nella vita, sfileranno domani allo Stade de France in testa alla rappresentanza italiana, nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024

Saranno Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera per l’Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024. Domani sera i due azzurri, che sono una coppia anche nella vita, sfileranno allo Stade de France in testa alla rappresentanza italiana. 2024. In queste Olimpiadi, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l’argento nei 1500 e il bronzo negli 800 stile libero, chiudendo nono nella 10 km disputata nella Senna. Rossella Fiamingo ha invece vinto la medaglia d’oro nella scherma, con il quartetto della spada femminile. Alla cerimonia di apertura di questi Giochi, i portabandiera azzurri erano stati Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.