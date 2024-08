L'etiope Tamirat Tola ha vinto la maratona maschile dell'Olimpiade di Parigi correndo in 2:06.26 e stabilendo il nuovo record olimpico (non mondiale) che era ancora nelle mani di Samuel Kamau Wanjiru in 2:06:32 a Pechino 2008. Argento al belga Bashir Abdi, staccato di 21" e capace di migliorarsi dopo il terzo posto di Tokyo 2020. Il bronzo è andato al keniano Benson Kipruto a 34" dal vincitore. Il record mondiale resta quello stabilito da Kiptum nel 2023 a Chicago in 2:00.35.