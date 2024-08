Non è stata una scalata con scatto nel finale come in semifinale con la Serbia, dove Team USA aveva dovuto recuperare uno svantaggio in doppia cifra nel 3° quarto, ma la finalissima contro la Francia è stata comunque tosta. Per vincerla, gli Stati Uniti hanno avuto bisogno che le stelle più brillanti, a cominciare dai super veterani LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant, prendessero ancora una volta per mano la squadra nei momenti decisivi. E dopo la sirena finale che sancisce il 98-87 finale che vale l’oro, tutta la tensione accumulata durante il torneo si scioglie. Così, in attesa di ricevere la tanto agognata medaglia, negli spogliatoi della Bercy Arena Steph Curry inizia già a festeggiare. Steph si improvvisa regista usando il suo cellulare, e con lui c’è Anthony Edwards, il più giovane della spedizione a stelle e strisce, che parlando dell’incredibile finale di partita di Curry dice “Sapevo che era in grado di fare cose del genere, ma…”. Steph gli risponde scherzando: “Sono contento per te, Ant, anche se sei proprio l’ultimo arrivato”. Poco dopo nell’inquadratura compare anche Durant e il trio improvvisa un coro, non proprio riuscitissimo: “1,2,3…oro!”. E in sottofondo si sente proprio Durant che, probabilmente ispirato dall’esultanza di Curry dopo i canestri decisivi, chiude trascinando quel “Gold” in un “Go to sleep!”, andate a dormire, forse dedicato agli avversari appena battuti. La missione Parigi 2024 è compiuta, per i ragazzi di Steve Kerr può cominciare la festa.