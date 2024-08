Oro nel pugilato nella categoria 66kg alle Olimpiadi di Parigi 2024, Imane Khelif ha parlato di come ha vissuto le polemiche in cui è stata coinvolta a livello mondiale a causa del suo iperandrogenismo: "Non riesco a descrivere quanta paura ho avuto, ma sono riuscita a superare tutto. E' stato un periodo difficile e non me l'aspettavo. Ora tutta l'Algeria conosce Imane Khelif con la sua femminilità, il suo coraggio e la sua volontà"

