Malagò: "Parigi da record per lo sport azzurro"

A Parigi l'Italia "ha ripetuto nei numeri il record di Tokyo". Ma "in questi numeri tutto è migliorato, a partire dall'indice di competitività nel quale siamo quarti al mondo, dietro Stati Uniti, Cina e Germania. Paesi con popolazioni e strutture sportive non paragonabili alle nostre". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite del programma Morning News su Canale 5. Il numero 1 dello sport italiano ha accennato anche alla vicenda della pugile algerina Imane Khelif, che ha denunciato per cyberbullismo Elon Musk e JK Rowling per gli attacchi ricevuti via social: "Viviamo in un epoca in cui, giustamente, ognuno può esprimere la propria opinione, senza tener conto degli aspetti tecnici. Medici e scienziati hanno valutato i valori, conoscono i parametri della pugile e mi fido dei soggetti preposti ai controlli e competenti. Questa atleta gareggia da anni, era già a Tokyo e ha vinto l'oro di Parigi con tre incontri ai punti, non per ko tecnico".