A Parigi è il giorno della cerimonia d'apertura dei XVII Giochi paralimpici. I Paesi che vi prenderanno parte sono 169. Ad aprire la sfilata, che si sta svolgendo tra gli Champs-Elysées e la Place de la Concorde, è stato l'Afghanistan. Come accaduto per le Olimpiadi, anche per le Paralimpiadi si tratta della prima cerimonia all'esterno di uno stadio. L'Italia partecipa con la delegazione più numerosa di sempre: 141 atleti. Inoltre, per la prima volta nella storia un Capo dello Stato italiano sta assistendo alla cerimonia d'apertura dei Giochi paralimpici.