Milano-Cortina, presentato il viaggio della fiamma

La fiamma olimpica si accende con un anno di anticipo, con la presentazione del suo viaggio su e giù per l'Italia: 10.001 tedofori, cifra non tonda perché quell'uno rappresenta l'ultimo, chi andrà verso il tripode, 63 giorni di staffetta, tra Grecia, Olimpia, e il nostro paese, 20 regioni, 110 province. Qualche data: il 4 dicembre del prossimo anno sarà a Roma, il 26 gennaio del...'26 a Cortina, settantesimo delle Olimpiadi del 1956, il 6 febbraio a Milano. Più dei numeri il fascino che porta il simbolo della sacralità del mondo olimpico in lungo e in largo, mostrando a tutti, estero soprattutto, la bellezza del nostro territorio, il nostro patrimonio...arte, cultura, storia, enogastronomia, mari e monti, isole e terraferma, la creatività e il talento, lo spirito Italiano. La torcia, col suo design, verrà svelata il prossimo Aprile, Expo di Osaka, in Giappone. A Verona, a due passi dall'Arena, che ospiterà la cerimonia di chiusura, si è parlato anche di un altro percorso, quello lungo della pista di bob che sarà a Cortina, sulle ceneri di quella del 1956: "un cadavere eccellente" secondo il governatore Zaia che ritrova vita, dove si è proceduto alla "bonifica di una discarica". Parole forti, chiare, dirette a chi non l'avrebbe voluta. Per chi invece volesse intraprendere il viaggio con la torcia in mano, essere cioè uno dei diecimila tedofori per capirci, la campagna adesioni, con una divisa ufficiale che resterà al corridore, tratti brevi, non serve curriculum da maratoneti, partirà a febbraio. Precedenza a glorie locali, a personaggi del posto con preferenza a chi saprà raccontare perché lo si vuole fare, la cosiddetta forte motivazione. Astenersi se non si crede nel progetto con il suo trascinamento speciale, iconico come si direbbe oggi abusando, spesso, del termine. Con un sogno del presidente Coni e fondazione Milano-Cortina, Malago', la presenza di un tedoforo che unisca, che sappia parlare a tutti, in pratica un sogno impossibile...il Papa !