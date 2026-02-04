Olimpiadi Milano-Cortina 2026: strade chiuse, divieti e viabilità in città. La guidamilano-cortina
Introduzione
In attesa della cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi, il Comune di Milano ha fornito le indicazioni necessarie su quella che sarà la mobilità all'interno della città in questo periodo dei XXV Giochi olimpici invernali. Ecco tutti i dettagli
Quello che devi sapere
Olimpiadi Milano-Cortina, come cambia la mobilità
In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, come previsto dal Piano di chiusure viabilistiche approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Milano, vi saranno modifiche per quanto riguarda la viabilità all'interno della città, che comporteranno la chiusura al traffico (e in certi casi anche l'accesso pedonale) ad alcune strade in determinati orari.
Durante il periodo olimpico, dal 5 al 22 febbraio, è previsto il prolungamento dell’orario della metropolitana fino alle 2 di notte nel territorio urbano e il potenziamento delle linee M1 e M2. Sarà anche estesa a tutte le notti della settimana la rete notturna di superficie, con 14 linee attive tra le 2.30 e le 5.30 del mattino. Sarà inoltre potenziato il servizio di superficie diretto all’Hockey Arena.
Oltre al Villaggio Olimpico e all'Arena Santa Giulia, tante altre zone subiranno variazioni al traffico nei giorni del 5 e 6 febbraio, quando ci sarà il passaggio della fiamma olimpica.
Fabbrica del Vapore
Dalle ore 13:00 alle ore 23:59 del 5 febbraio ci sarà la chiusura al traffico di:
- piazzale Cimitero Monumentale, via Bramante nel tratto compreso da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale, via Giovanni Battista Niccolini nel tratto compreso da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale, via Luigi Nono, piazza Coriolano, via Galileo Ferraris, via Cenisio nel tratto compreso da via Messina a via Nono, via Messina nel tratto compreso da via Cenisio a via Fioravanti, via Ceresio in tutte le carreggiate nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a via Quadrio, via Giulio Cesare Procaccini nel tratto compreso da via Bertini a piazzale Cimitero Monumentale.
Dalle ore 14:00 alle ore 23:59 del 5 febbraio ci sarà la chiusura al traffico di:
- piazzale Antonio Baiamonti, via Ceresio in tutte le carreggiate nel tratto compreso da piazzale Baiamonti a via Quadrio, via Maurizio Quadrio nel tratto compreso da via Ceresio a via Maroncelli, via Carlo Farini nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a piazzale Baiamonti esclusa la carreggiata Est tra via Maroncelli e via Ferrari, viale Pasubio nel tratto compreso da via Maroncelli a piazzale Baiamonti, viale Montello nel tratto compreso da piazzale Baiamonti a via Giorgione, via Paolo Sarpi, via Bramante nel tratto compreso da via Giorgione a via Fioravanti, via Braccio da Montone, via Giovanni Battista Niccolini nel tratto compreso da via Giorgione a via Fioravanti, via Arnolfo di Cambio, via Messina nel tratto compreso da via Sarpi a via Fioravanti, via Aristotile Fioravanti, via Luca Signorelli, via Aleardo Aleardi nel tratto compreso da via Procaccini a via Sarpi, via Antonio Rosmini nel tratto compreso da via Sarpi a via Giorgione, via Giordano Bruno, via Morazzone, via Paolo Lomazzo, via Alfredo Albertini, via Giovanni Battista Bertini, via Venafro, via Giulio Cesare Procaccini nel tratto compreso da via Mantegna a via Bertini, via Nicolò Tartaglia, via Monviso, via Monte Asolone, via Giacomo Soldati, via Cenisio nel tratto compreso da via Induno a via Messina, via Messina nel tratto compreso da via Cenisio a piazza Perego, via Giovanni Calvino.
Dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 5 febbraio ci sarà la chiusura all'accesso pedonale di:
- via Procaccini nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a via Bertini, via Messina nel tratto compreso dall'incrocio con via Procaccini a via Cenisio (a eccezione del B&b Hotel Milano Cenisio-Garibaldi che sarà raggiungibile, sia dai veicoli che dai pedoni, esclusivamente tramite l'accesso di via Messina angolo via Cenisio), piazzale Cimitero Monumentale, via Galileo Ferraris.
Zona San Siro
Dalle ore 21:00 del 5 febbraio alle ore 2:00 del 7 febbraio ci sarà la chiusura al traffico di:
- piazzale dello Sport, via Achille, via degli Aldobrandini, via dei Foscari, via dei Loredan, via dei Piccolomini, via dei Rospigliosi, via dei Sagredo, via del Centauro, via Dessiè, via Fetonte, via Harar nel tratto compreso tra via Dessiè e via Tesio, via Palatino carreggiata Ovest, via Patroclo compreso il sottopasso, via Pegaso, via San Giusto dall’incrocio delle vie Harar/Dessiè al punto di inversione di via San Giusto, via Tesio Federico.
Dalle ore 10:00 del 6 febbraio alle ore 2:00 del 7 febbraio ci sarà la chiusura al traffico di:
- piazza Axum, piazzale Segesta nei tratti compresi tra via degli Ottoboni/via Simone Stratico e via Gavirate/via Fausto Coppi, via Agrigento, via Albenga, via Alcamo, via Andora, via Arenzano, via Auronzo, via Bassi Martino, via Bisanzio, via Calliano, via Capecelatro Alfonso nel tratto compreso tra piazza Axum e via Pessano, via Cascina Mojetta, via Cassino, via Cesenatico, via Coppi Fausto, via Cremosano Marco, via Daddi Bernardo, via degli Alerami, via degli Erizzo, via degli Odescalchi, via degli Ottoboni, via dei Chiaramonti, via dei Frangipani, via dei Gradenigo, via dei Soranzo, via Dessiè, via Diano Marina, via Diomede, via Domaso, via Finale Ligure, via Gnocchi Don Carlo nel tratto compreso tra piazza Axum e via Arosio, via Goya Francesco, via Harar nel tratto compreso tra via Tesio e via Novara, via Ippodromo nel tratto compreso tra via Eugenio Montale e via Trenno, via Laigueglia, via Laveno, viale Caprilli Federico, via Lerici, via Levanto, via Lovere, via Mancini Pasquale Stanislao, via Montale Eugenio nel tratto compreso tra via Natta e via Ippodromo, via Monte Baldo, via Moretti Gaetano, via Novara dal civico 116/1 a via Varenna e nel tratto via Novara/Harar, via Oderzo, via Osma Carlo, via Passo di Brizio, via Passo Tre Croci, via Palatino carreggiata Est, via Pietraligure, via Pinerolo, via Pogatschnig Giuseppe, via Poldi Pezzoli Gian Giacomo, via San Giusto nel tratto compreso tra via Novara e il punto di inversione di via San Giusto in prossimità di via Dessié/via Harar, via Sant'Aquilino, via Sant'Elia Antonio nel tratto compreso tra via Terzaghi e via Diomede, via Sesto Calende, via Sironi Mario, via Storo, via Stratico Simone, via Terragni Giuseppe, via Trenno, via Val Martello, via Val Pantena, via Val Pellice, via Val Poschiavina, via Varenna e via Versilia.
Dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 5 febbraio ci sarà la chiusura all'accesso pedonale di:
- piazzale dello Sport, via Achille, via Patroclo, via Tesio, via Piccolomini.
Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena/1
Dalle ore 7:00 del 5 febbraio alle ore 23:59 del 22 febbraio ci sarà la chiusura al traffico di:
- nuova strada di raccordo tra via Luigi Sordello e via Romualdo Bonfadini, detta anche strada “diagonale”;
- via Romualdo Bonfadini, nel tratto compreso tra largo Anselmo Guerrieri Gonzaga e l’accesso pedonale alla “Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena”.
- largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, carreggiata est.
Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena (in occasione delle gare)
Dalle quattro ore prima dell’inizio degli eventi fino a un’ora successiva al termine dell’ultimo evento ci sarà la chiusura al traffico di:
- via Luigi Sordello, nel tratto compreso tra via Alberto Savinio e l’innesto della strada “diagonale”;
- largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, esclusa la carreggiata est.
Dalle due ore prima dell’inizio degli eventi fino al termine dell’ultimo evento ci sarà la chiusura al traffico di:
- via Rogoredo, nel tratto compreso tra via Luigi Russolo e via Monte Penice;
- via Francesco Pizzolpasso, nel tratto compreso tra via del Futurismo e via Giacomo Manzù;
- via Monte Penice;
- via Luigi Russolo;
- piazza Tina Modotti;
- via Laura Bianchini;
- via Alberto Savinio;
- via Giacomo Manzù;
- via Fausto Melotti;
- via Gino Severini;
- via Andrea e Pietro Cascella;
- via Eugenio Colorni;
- via Giacomo Medici del Vascello, nel tratto compreso tra via Cascina Merezzate e via Giacomo Manzù;
- via Cascina Merezzate;
- via Romualdo Bonfadini, nel tratto compreso tra via Oreste Salomone e largo Alfonso Guerrieri Gonzaga;
- via Luigi Sordello, dalla strada detta “diagonale” a via Romualdo Bonfadini;
- via del Liri;
- via Edoardo Giraud;
- via Borgo Morsenchino;
- via Morsenchio;
- via Taliedo;
- viale Ungheria;
- via Oreste Salomone, nel tratto compreso tra via Romualdo Bonfadini e via Dione Cassio;
- via Marco Fabio Quintiliano, nel tratto compreso tra via Mecenate e via Dione Cassio;
- via Ugo Guido Mondolfo.
Piazza della Scala - Palazzo Reale
- piazza della Scala, via Alessandro Manzoni nel tratto compreso da piazza della Scala a via Gerolamo Morone, via Gerolamo Morone, via Case Rotte, largo Raffaele Mattioli, via Adalberto Catena, via degli Omenoni, piazza Belgioioso, via Giuseppe Verdi, via Filodrammatici, via San Dalmazio, piazza Paolo Ferrari, largo Ghiringhelli, via Arrigo Boito, via Andegari nel tratto compreso da via Verdi a via Romagnosi, via Romagnosi nel tratto compreso da via Manzoni a via Andegari, via del Lauro, piazzetta Maurilio Bossi, via dei Bossi, via Clerici, via Silvio Pellico, via Carlo Cattaneo, via Marino, piazza San Fedele, via Giuseppe Mengoni, piazza del Duomo, via Mercanti, piazza Mercanti, via Giuseppe Mazzini nel tratto compreso da via Gaetano Giardino a piazza del Duomo, via Cappellari, via Dogana, via Guglielmo Marconi, via Paolo da Cannobio nel tratto compreso da via Flavio Baracchini a via Rastrelli, via Rastrelli, via Francesco Pecorari, via delle Ore, largo Ildefonso Schuster, via Palazzo Reale, via Santa Tecla, via Carlo Maria Martini, via Santa Radegonda, via San Clemente, piazza Fontana, via Cesare Beccaria, via Agnello nel tratto compreso da via Hoepli a piazza San Fedele, via Ragazzi del ’99, via Ugo Foscolo, via Giovanni Berchet, via San Raffaele, via Tommaso Grossi, via Farine, via Santa Margherita, passaggio Santa Margherita, via del Gallo, via San Protaso, via Bassano Porrone, largo Bortolo Belotti, largo Victor de Sabata, piazzetta Enrico Cuccia.
Dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 6 febbraio ci sarà la chiusura all'accesso pedonale di:
- via Mazzini, via Mengoni, piazza del Duomo, via Marconi dall'incrocio con via Dogana, piazzetta Ex reale (compreso il museo del Novecento), piazza Fontana, via delle Ore, largo Schuster, via Pecorari, via Rastrelli nel tratto compreso dall'incrocio con via Pecorari a piazza del Duomo.
Triennale
- viale Alemagna, via Moliere, viale Milton, viale Curie (tratto cavalcavia Ferrovie Nord).
Piazza Sempione
- corso Sempione nel tratto compreso da via Canova a piazza Sempione, via Giovanni Gherardini, via Piermarini nel tratto compreso da piazza dei Volontari a corso Sempione, via Sangiorgio nel tratto compreso da piazza dei Volontari a piazza Sempione, via Guerrazzi nel tratto compreso da piazza dei Volontari a via Pagano, via Pagano nel tratto compreso da via Canova a piazza Sempione, via Cirillo nel tratto compreso da via Peschiera a corso Sempione, via Cagnola nel tratto compreso da via Cirillo a piazza Sempione, via Bertani.
Villaggio Olimpico
Dal 28 gennaio al 22 febbraio ci sarà:
- senso unico di marcia in via Lorenzini, nel tratto e nella direzione da via Adamello a via Ripamonti;
- realizzazione di una corsia riservata ai mezzi autorizzati Milano Cortina 2026, separata con i new jersey, fino al passo carrabile del Villaggio Olimpico in prossimità dell’incrocio con via Ripamonti;
- divieto di sosta su tutti gli stalli presenti nel tratto di via Lorenzini interessato dall’intervento;
- inversione del senso di marcia della corsia laterale di via Ripamonti, nel tratto e nella direzione da via Lorenzini a via Serio.
Corsia preferenziale 90/91
Dal 2 febbraio al 18 marzo sarà:
- Vietata la circolazione dei motoveicoli e delle biciclette nella corsia preferenziale della 90-91, nel tratto compreso dall’incrocio di viale Serra – viale De Gasperi – viale Scarampo fino a piazzale Lodi, in entrambe le direzioni.