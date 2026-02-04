In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, come previsto dal Piano di chiusure viabilistiche approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Milano, vi saranno modifiche per quanto riguarda la viabilità all'interno della città, che comporteranno la chiusura al traffico (e in certi casi anche l'accesso pedonale) ad alcune strade in determinati orari.



Durante il periodo olimpico, dal 5 al 22 febbraio, è previsto il prolungamento dell’orario della metropolitana fino alle 2 di notte nel territorio urbano e il potenziamento delle linee M1 e M2. Sarà anche estesa a tutte le notti della settimana la rete notturna di superficie, con 14 linee attive tra le 2.30 e le 5.30 del mattino. Sarà inoltre potenziato il servizio di superficie diretto all’Hockey Arena.



Oltre al Villaggio Olimpico e all'Arena Santa Giulia, tante altre zone subiranno variazioni al traffico nei giorni del 5 e 6 febbraio, quando ci sarà il passaggio della fiamma olimpica.



Clicca qui per l'intero percorso della fiamma olimpica