Da Milano a Cortina, passando per Predazzo e Livigno: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi è stata memorabile. La voce di Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli, ma anche i messaggi di pace di Charlize Theron e Ghali. La "sfilata diffusa" delle 92 delegazioni (con Brignone sulle spalle di Mosaner a Cortina) e l'apertura ufficiale dei Giochi da parte del Presidente Mattarella. Di seguito le foto più belle della serata, conclusa con l'accensione dei due bracieri da parte di Compagnoni-Tomba a Milano e Goggia a Cortina