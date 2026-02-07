Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
Si assegnano le prime medaglie all'Olimpiade di Milano-Cortina. Alle 11.30 la discesa libera maschile con i nostri Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Florian Schieder e Dominik Paris a caccia di medaglie. Sempre in mattinata la seconda prova di discesa libera femminile. Si assegnano medaglie anche nel pattinaggio di velocità, nello sci di fondo e nello snowboard: tutti i risultati e le news live
Milano-Cortina, i risultati e le news di oggi:
Confermate le stesse cifre di Parigi 2024, con 180mila euro per gli ori, 90mila per gli argenti e 60mila per i bronzi. In caso di successi di squadra nessuna ripartizione, ma lo stesso premio per ogni componente. A differenza del passato, le vincite non subiranno tassazione. Il confronto con gli altri Paesi più generosi e l'obiettivo fissato dal presidente del Coni Buonfiglio per la spedizione azzurra
Il calendario completo di Milano-Cortina
Tutte le gare in programma giorno per giorno: al link il calendario completo dell'Olimpiade di Milano-Cortina
Il programma di oggi:
Si assegnano le prime medaglie ai Giochi di Milano-Cortina: l'attesa è soprattutto per la discesa libera maschile, con l'Italia che punta su Paris, Franzoni, Casse e Schieder. Riflettori anche sul big air con Ian Matteoli (secondo nelle qualificazioni) e sul pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida impegnata nei 3000 metri
Mattarella e Valentino Rossi sul tram per la cerimonia di Milano-Cortina
La sorpresa più grande della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un tram che, dopo aver attraversato i luoghi più noti di Milano, giunge allo stadio con un ospite d'eccezione: il capo dello Stato. Alla guida del tram, un autista DOC: Valentino Rossi
Ieri una cerimonia memorabile
Da Milano a Cortina, passando per Predazzo e Livigno: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi è stata memorabile. La voce di Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli, ma anche i messaggi di pace di Charlize Theron e Ghali. La "sfilata diffusa" delle 92 delegazioni (con Brignone sulle spalle di Mosaner a Cortina) e l'apertura ufficiale dei Giochi da parte del Presidente Mattarella. Di seguito le foto più belle della serata, conclusa con l'accensione dei due bracieri da parte di Compagnoni-Tomba a Milano e Goggia a Cortina
L'ordine di partenza della discesa maschile
Ufficiale l’ordine di partenza della discesa libera di oggi alle 11.30 a Bormio. Il primo azzurro a scendere sarà Giovanni Franzoni, con il pettorale 11. Subito dopo Domme Paris, con il 12. Mattia Casse scenderà con il 14, Florian Schieder con il 15.
Ecco i primi 20 al cancelletto di partenza:
- 1 Daniel Hemetsberger AUT
- 2 James Crawford CAN
- 3 Bryce Bennett USA
- 4 Maxence Muzaton FRA
- 5 Nils Alphand FRA
- 6 Alexis Monney SUI
- 7 Marco Odermatt SUI
- 8 Franjo von Allmen SUI
- 9 Vincent Kriechmayr AUT
- 10 Nils Allegre FRA
- 11 Giovanni Franzoni ITA
- 12 Dominik Paris ITA
- 13 Ryan Cochran-Siegle USA
- 14 Mattia Casse ITA
- 15 Florian Schieder ITA
- 16 Adrian Smiseth Sejersted NOR
- 17 Cameron Alexander CAN
- 18 Elian Lehto FIN
- 19 Miha Hrobat SLO
- 20 Stefan Rogentin SUI
Gli azzurri in gara oggi:
- 10.35: Quali slopestyle donne (Gasslitter)
- 11.30: Prova/2 discesa donne (Brignone, Goggia, Pirovano, Delago, Curtoni)
- 11.30: Discesa uomini (Casse, Franzoni, Paris, Schieder)
- 13.00: Skiathlon donne (Ganz, Comarella)
- 14.00: Quali slopestyle uomini (Tabanelli)
- 14.35: Curling doppio misto (Italia-Svezia)
- 14.40: Hockey donne (Italia-Svezia)
- 16.00: Pattinaggio velocità 3.000 donne (Lollobrigida)
- 17.00/18.30: Slittino uomini manche 1&2 (Felderer, Fischnaller, Gufler)
- 18.45 (finale dalle 19.57): Salto sci - Individuale NH donne (Malsiner, Ambrosi, Zanitzer, Sieff)
- 19.05: Curling doppio misto (Italia-Norvegia)
- 19.45: Pattinaggio team event - singolo uomini corto (Grassl)
- 19.30: Big air uomini (Matteoli)
- 22.05: Pattinaggio team event - danza libera (Guignard/Fabbri)
Il programma serale:
- ore 19.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Corea del Sud-Stati Uniti, Canada-Estonia, Repubblica Ceca-Svizzera, Norvegia-ITALIA
- ore 19.30: SNOWBOARD - Big Air uomini (Finale)
- ore 19.45: PATTINAGGIO DI FIGURA - Team Event - Corto singolo uomini
- ore 21.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svizzera-Canada
- ore 22.05: PATTINAGGIO DI FIGURA - Team Event - Libero coppie danza
Le gare del pomeriggio:
- ore 13: SCI DI FONDO - Skiathlon donne
- ore 14: FREESTYLE - Slopestyle uomini (qualificazioni)
- ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Estonia-Norvegia, Repubblica Ceca-Corea del Sud, Svezia-ITALIA, Gran Bretagna-Stati Uniti
- ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svezia-ITALIA
- ore 16: PATTINAGGIO DI VELOCITA' - 3000m donne
- ore 16.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Stati Uniti-Finlandia
- ore 17 e 18.32: SLITTINO - Singolo uomini (manche 1&2)
- ore 18.45: SALTO CON GLI SCI - Trampolino NH individuale donne
Il programma della mattina
- ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia
- ore 10.30: FREESTYLE - Slopestyle donne (qualificazioni)
- ore 11.30: SCI ALPINO - Discesa uomini
- ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Germania-Giappone
Oro, Argento e Bronzo: il podio di Bragagna del 7 febbraio
Il vodcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Il commento alla splendida cerimonia di apertura e uno sguardo a quello che accadrà, a partire dalla discesa maschile a Bormio
Oggi si assegnano le prime medaglie!
Buongiorno,
Oggi l'Olimpiade di Milano-Cortina entra nel vivo. Si assegnano le prime medaglie. La prima alle 11.30 con la discesa libera maschile. Qui tutte le news e i risultati aggiornati in tempo reale.
Buona Olimpiade!