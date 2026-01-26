Fiamma olimpica 2026 a Milano, il percorso da Sesto San Giovanni al Duomo
Le Olimpiadi si avvicinano e si avvicina anche la fiamma olimpica a Milano, sede della cerimonia inaugurale venerdì 6 febbraio allo stadio "Giuseppe Meazza". Il braciere milanese sarà acceso invece all'Arco della Pace: prima di arrivare lì, il fuoco sacro farà un lungo tragitto tra il 5 e il 6 febbraio per le vie della città. Ecco tutte le tappe con i relativi percorsi e gli orari. Una guida utile per i milanesi e per i turisti in città in quei giorni
- Tratto: Sesto San Giovanni
- Orario: dalle 8.42 alle 9.45
- Tratto: Cologno Monzese/Vimodrone/Segrate/Pioltello
- Orario: dalle 10.28 alle 11.28
- Tratto: Pioltello
- Orario: dalle 11.40 alle 12.18
- Tratto: San Donato Milanese Sede Eni
- Orario: dalle 12.43 alle 13.13
- Tratto: da via Lorenzi (Olv) a Bolivar (Metro)
- Orario: dalle 14.31 alle 15.37
- Tratto: da Bolivar (metro) a piazza Wagner
- Orario: dalle 15.37 alle 15.56
- Tratto: da piazza Wagner a Tre Torri
- Orario: dalle 15.56 alle 16.45
- Tratto: da Tre Torri a Conciliazione (metro)
- Orario: dalle 17.15 alle 17.37
- Tratto: da Conciliazione a Sant'Ambrogio
- Orario: dalle 17.37 alle 18
- Tratto: da Sant'Ambrogio a Sforza Policlinico
- Orario: dalle 18 alle 18.27
- Tratto: da Sforza Policlinico a Porta Venezia
- Orario: dalle 18.27 alle 18.56
- Tratto: da Porta San Venezia a piazza San Babila
- Orario: dalle 18.56 alle 19.12
- Tratto: da piazza San Babila a piazza Duomo
- Orario: dalle 19.12 alle 19.30
- Tratto: da viale Piero e Alberto Pirelli a Zara (metro)
- Orario: dalle 9.15 alle 10.12
- Tratto: da Zara (metro) a Cimitero Monumentale
- Orario: dalle 10.12 alle 10.35
- Tratto: da Cimitero Monumentale a Cairoli (metro)
- Orario: dalle 11.05 alle 11.47
- Tratto: da Cairoli (metro) a piazza della Scala
- Orario: dalle 11.47 alle 12.10
- Tratto: da piazza della Scala a piazza Gae Aulenti
- Orario: dalle 12.10 alle 12.41
- Tratto: da piazza Gae Aulenti a Palazzo Regione Lombardia
- Orario: dalle 13.41 alle 13.55
- Tratto: da Palazzo Regione Lombardia a Stazione Centrale
- Orario: dalle 13.55 alle 14.03
- Tratto: da Stazione Centrale a Corso 22 marzo
- Orario: dalle 14.03 alle 14.51
- Tratto: da corso 22 marzo a Porta Romana
- Orario: dalle 14.51 alle 15.21
- Tratto: da Porta Romana a Darsena
- Orario: dalle 15.21 alle 15.43
- Tratto: TB su imbarcazione Darsena
- Orario: dalle 15.43 alle 16