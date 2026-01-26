Offerte Sky
Fiamma olimpica 2026 a Milano, il percorso da Sesto San Giovanni al Duomo

Le Olimpiadi si avvicinano e si avvicina anche la fiamma olimpica a Milano, sede della cerimonia inaugurale venerdì 6 febbraio allo stadio "Giuseppe Meazza". Il braciere milanese sarà acceso invece all'Arco della Pace: prima di arrivare lì, il fuoco sacro farà un lungo tragitto tra il 5 e il 6 febbraio per le vie della città. Ecco tutte le tappe con i relativi percorsi e gli orari. Una guida utile per i milanesi e per i turisti in città in quei giorni

