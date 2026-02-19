Snowboarder olimpico e musicista, Pat Burgener: "Non contano solo le medaglie"

Snowboarder olimpico, prima per la Svizzera e poi per il Brasile, ma anche musicista, cantante e star dei social: Patrick Burgener è uno dei protagonisti di Milano-Cortina 2026 e la sua storia sta facendo il giro del mondo. Dal grave infortunio a pochi giorni dalle Olimpiadi all'importanza di seguire i propri sogni: il suo racconto a Sky Sport Insider