Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Troppo rumore (per qualcosa)

Flavio Tranquillo

Flavio Tranquillo
©Getty

Il numero 83, presumo, rimarrà per sempre legato al nome di Edrice Femi Adebayo, in arte Bam. Levando i 100 segnati da Wilt Chamberlain nel 1962, infatti, la sua è a oggi la prestazione più prolifica di sempre in singola gara. La “discussione” obbligata gira attorno a una serie di domande secche. Capolavoro o una farsa? Circo o Storia? Epica o marketing? Record o pagliacciata? Senza per questo ignorare un fatto così statisticamente raro, proverò a (non) rispondere

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ