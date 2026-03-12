Troppo rumore (per qualcosa)

Il numero 83, presumo, rimarrà per sempre legato al nome di Edrice Femi Adebayo, in arte Bam. Levando i 100 segnati da Wilt Chamberlain nel 1962, infatti, la sua è a oggi la prestazione più prolifica di sempre in singola gara. La “discussione” obbligata gira attorno a una serie di domande secche. Capolavoro o una farsa? Circo o Storia? Epica o marketing? Record o pagliacciata? Senza per questo ignorare un fatto così statisticamente raro, proverò a (non) rispondere
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider