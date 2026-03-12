Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la situazione

Vicenza sogna, Benevento e Arezzo sperano: la lotta promozione in C è spettacolare

Antonio Nucera

@Instagram L.R. Vicenza

A 7 giornate dal termine della stagione, i giochi per la promozione in B sembrano fatti in almeno due Gironi su tre. Vicenza e Benevento hanno messo le mani sulla vittoria del campionato e nel prossimo turno potrebbe già arrivare la prima promozione diretta. Ma molti discorsi sono ancora aperti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ