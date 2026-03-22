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la storia

Saint Louis 1904: la maratona più pazza del mondo

Nicola Roggero

Nicola Roggero

Durante la terza edizione dei Giochi gli organizzatori costrinsero gli atleti a correre la maratona sotto il sole del 30 agosto. Ne venne fuori una corsa ai limiti dell'assurdo, tra cronaca e leggenda. Un esempio? Il vincitore arrivò al traguardo privo di conoscenza

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