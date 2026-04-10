Su intuizione di Monsieur Michel Breal, in occasione dell'ultimo giorno dei primi Giochi Olimpici moderni, il 10 aprile del 1896 si correva la prima maratona olimpica della storia. A vincere fu un 23enne che lavorava come fattorino e che fece impazzire di gioia tutta la Grecia: il suo nome era Spyridon Louis