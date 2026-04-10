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L'incredibile storia della prima maratona, 130 anni fa, vinta da Spyridon Louis

Nicola Roggero

Nicola Roggero
Credit: Wikipedia

Su intuizione di Monsieur Michel Breal, in occasione dell'ultimo giorno dei primi Giochi Olimpici moderni, il 10 aprile del 1896 si correva la prima maratona olimpica della storia. A vincere fu un 23enne che lavorava come fattorino e che fece impazzire di gioia tutta la Grecia: il suo nome era Spyridon Louis

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