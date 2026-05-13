Dal futuro dello sport italiano al suo, tra il sogno di continuare a stupire e la lucidità per affrontare discorsi che riguardano tutto il movimento italiano. Poi l'immagine sportiva che si porta dentro di una carriera infinita, la vita negli Usa, la torcia olimpica e anche la passione per la cucina. La più grande campionessa olimpica della nostra storia si confida in una lunga chiacchierata
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