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l'intervista

Fontana: "Il fuoco dentro di me non si spegnerà mai. Ma lo sport italiano deve evolversi"

Nicola Roggero

Nicola Roggero

Dal futuro dello sport italiano al suo, tra il sogno di continuare a stupire e la lucidità per affrontare discorsi che riguardano tutto il movimento italiano. Poi l'immagine sportiva che si porta dentro di una carriera infinita, la vita negli Usa, la torcia olimpica e anche la passione per la cucina. La più grande campionessa olimpica della nostra storia si confida in una lunga chiacchierata

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