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Cosa significa il ritorno della Russia alle Olimpiadi

Nicola Roggero

Nicola Roggero

Il Comitato Olimpico Internazionale apre al ritorno della Russia ai Giochi di Los Angeles 2028. Una decisione che riaccende il dibattito sul rapporto tra sport e politica, tra guerra ancora in corso, precedenti storici e regole ancora da definire

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