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la storia

La prima volta della Squadra Olimpica Giovanile dei Rifugiati ai Giochi

Emiliano Tomasini
©Getty

Dieci anni dopo il debutto della Squadra Olimpica dei Rifugiati a Rio 2016, anche i più giovani hanno finalmente una squadra ai Giochi: a Dakar 2026 sei giovani rifugiati, tre uomini e tre donne, stanno rappresentando per la prima volta la Squadra Olimpica Giovanile dei Rifugiati. La storia di un debutto che va oltre i risultati

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