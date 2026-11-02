Dieci anni dopo il debutto della Squadra Olimpica dei Rifugiati a Rio 2016, anche i più giovani hanno finalmente una squadra ai Giochi: a Dakar 2026 sei giovani rifugiati, tre uomini e tre donne, stanno rappresentando per la prima volta la Squadra Olimpica Giovanile dei Rifugiati. La storia di un debutto che va oltre i risultati
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