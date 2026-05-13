Carl Diem fu molto di più dell'inventore della staffetta della torcia olimpica

La tradizione dei Giochi è secolare, ma quella della staffetta olimpica no: non ha nemmeno 100 anni. L'idea fu di Carl Diem, per l'Olimpiade di Berlino del 1936. Un'edizione, che, come dimostra la data, fu molto controversa. Ma con una novità che sarebbe rimasta nella storia
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi