Sono tantissimi gli atleti che hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi, più di 11000. Alcuni di loro verranno ricordati per avere dei nomi difficilissimi sia da leggere che pronunciare: proprio per questo motivo il sito ufficiale delle Olimpiadi accanto a ogni partecipante ha pubblicato un file audio in cui lo stesso atleta pronuncia il suo nome. Di seguito la lista dei nomi degli atleti dal nome impronunciabile, da Fatemeh Mojallaltopraghghale a Mariam Sheikhalizadehkhanghah

