Mosaner-Constantini: "Medaglia di bronzo pesantissima, abbiamo lavorato di squadra"

Dopo l'oro a Pechino nel 2022, Stefania Constantini e Amos Mosaner portano a casa un altra medaglia, stavolta di bronzo, nel curling misto. "E' stata una competizione un po' diversa dalle ultime, abbiamo dovuto lavorare insieme come squadra per portare a casa l'obiettivo ma devo dire che lo abbiamo fatto bene". Lo ha detto Stefania Constantini dopo la celebration a Casa Italia. Amos Mosaner ha aggiunto: "E' stata una medaglia sofferta ma tanto voluta perché abbiamo incontrato tante difficoltà ma siamo rimasti uniti nei momenti cruciali e siamo arrivati ad ottenere questa medaglia di bronzo pesantissima".

Mosaner ha affermato anche: "Oserei dire che sono più contento di questo bronzo quasi della medaglia d'oro perché è stato sudato fino in fondo ed è venuto fuori il meglio da noi stessi, è stato qualcosa di grandissimo". Per Constantini, invece, "La medaglia di Pechino è stata una medaglia che è arrivata da una settimana strepitosa, ma dopo questo quadriennio è stato importante lavorare per riconfermarsi, che è il lavoro più importante, e noi lo abbiamo cercato di dare il nostro meglio e aver portato questa medaglia a casa ci rende orgogliosi". Riguardo al futuro, Mosaner ha detto; "Sinceramente, al momento non ci penso: vogliamo goderci questa serata e abbiamo ancora una settimana, 10 giorni per competere con le nostre rispettive squadre. A fine stagione ci sederemo tutti assieme e ne parleremo." "Questa Olimpiade è stata un'occasione anche per portare il nostro sport vicino agli italiani che sono stati splendidi, ci hanno supportato durante tutta la settimana e questo può essere di grande aiuto per il nostro movimento per crescere ancora di più nel prossimo quadriennio", ha concluso la Constantini. Gli Azzurri, poi, hanno dedicato le medaglie ai familiari, amici e compagni, con una menzione speciale per Angela Romei, compagna di squadra esclusa dalle convocazioni olimpiche e grande amica della Constantini, che ha detto: "Avrei voluto vivere con lei la prossima settimana, anche se non sarà così purtroppo".